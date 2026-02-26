Avukatı aracı yapmış! Çete liderinden savcıya akılalmaz tehdit: "Para verip susturalım, kabul etmezse öldürelim"

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de yeni nesil suç örgütleri. Özellikle gençleri kullanan bu çetelere karşı mücadele kararlılıkla devam ederken çok dikkat çeken bir olay gün yüzüne çıktı.

ÖRGÜT LİDERİ AVUKATI ARACI YAPMIŞ: "SENİNLE TELEFONDA GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonlar yürüten bir Cumhuriyet Savcısının, bir çetenin hedefi haline geldiği ortaya çıktı. Bahsi geçen örgütünün avukatının savcıya, "Örgüt yöneticisi seninle telefon üzerinden görüşmek istiyor" dediği aktarıldı. Örgüte adeta aracılık yapan avukatın bu teklifi ve tekliften sonra yaşananlara odada bulunan diğer Cumhuriyet Savcılarının da tanıklık ettiği belirtildi.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; 2021 yılından beri çeteye yönelik kritik soruşturmalar yürüten savcı, şimdiye kadar yaklaşık 400 şüpheli hakkında iddianame hazırlamış ve örgüte ağır bir darbe indirmişti. Bu soruşturmaların ardından savcının, örgütün hedefi haline geldiği öğrenildi.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI! 'İNTİKAM' DETAYI

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, bir örgüt üyesinin cep telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen ses kayıtlarında, savcının örgüt üzerine çok gittiği ve bu nedenle kendisinden mutlaka "intikam alınacağı" yönünde hakaret dolu ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

"PARA VERİP SUSTURALIM KABUL ETMEZSE SUİKAST DÜZENLEYİP ÖLDÜRELİM"

Bir örgüt yöneticisinin talimatı ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Bir itirafçının ifadesine göre örgütte lider konumda bulunan bir şahsın, savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı.

MAHKEMEDEKİ TEHDİTLER TUTANAKLARA YANSIDI

Tehditlerin bununla da kalmadığı aktarıldı. Duruşmalarda ve mahkeme salonlarında örgüt üyelerinin savcının yüzüne karşı hakaret ve tehditler savurduğu tutanaklara yansıdı.

"BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİ BULUNMAMAKTADIR"

Çetenin hedefi haline gelen savcı ise yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğum soruşturmalar nedeniyle örgütün hedefi haline gelmiş bulunmaktayım. Benim ve ailemin can güvenliği bulunmamaktadır" dedi.