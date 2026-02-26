HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Avukatı aracı yapmış! Çete liderinden savcıya akılalmaz tehdit: "Para verip susturalım, kabul etmezse öldürelim"

Yeni nesil suç çetelerine yönelik başlatılan mücadele sürerken, bu çetelere karşı yaptığı operasyonlar ile bilenen bir Cumhuriyet Savcısına kan donduran tehditler geldi. Çete lideri tehdidini ise avukatı aracılığıyla iletti. Bahsi geçen çetenin liderlerinden birinin, "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı. Çetenin avukatının savcı ile görüşmesinde "Örgüt yöneticisi telefonda görüşmek istiyor" teklifini ilettiği belirlendi.

Avukatı aracı yapmış! Çete liderinden savcıya akılalmaz tehdit: "Para verip susturalım, kabul etmezse öldürelim"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de yeni nesil suç örgütleri. Özellikle gençleri kullanan bu çetelere karşı mücadele kararlılıkla devam ederken çok dikkat çeken bir olay gün yüzüne çıktı.

Avukatı aracı yapmış! Çete liderinden savcıya akılalmaz tehdit: "Para verip susturalım, kabul etmezse öldürelim" 1

ÖRGÜT LİDERİ AVUKATI ARACI YAPMIŞ: "SENİNLE TELEFONDA GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonlar yürüten bir Cumhuriyet Savcısının, bir çetenin hedefi haline geldiği ortaya çıktı. Bahsi geçen örgütünün avukatının savcıya, "Örgüt yöneticisi seninle telefon üzerinden görüşmek istiyor" dediği aktarıldı. Örgüte adeta aracılık yapan avukatın bu teklifi ve tekliften sonra yaşananlara odada bulunan diğer Cumhuriyet Savcılarının da tanıklık ettiği belirtildi.

Avukatı aracı yapmış! Çete liderinden savcıya akılalmaz tehdit: "Para verip susturalım, kabul etmezse öldürelim" 2

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; 2021 yılından beri çeteye yönelik kritik soruşturmalar yürüten savcı, şimdiye kadar yaklaşık 400 şüpheli hakkında iddianame hazırlamış ve örgüte ağır bir darbe indirmişti. Bu soruşturmaların ardından savcının, örgütün hedefi haline geldiği öğrenildi.

Avukatı aracı yapmış! Çete liderinden savcıya akılalmaz tehdit: "Para verip susturalım, kabul etmezse öldürelim" 3

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI! 'İNTİKAM' DETAYI

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, bir örgüt üyesinin cep telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen ses kayıtlarında, savcının örgüt üzerine çok gittiği ve bu nedenle kendisinden mutlaka "intikam alınacağı" yönünde hakaret dolu ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

"PARA VERİP SUSTURALIM KABUL ETMEZSE SUİKAST DÜZENLEYİP ÖLDÜRELİM"

Bir örgüt yöneticisinin talimatı ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Bir itirafçının ifadesine göre örgütte lider konumda bulunan bir şahsın, savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı.

MAHKEMEDEKİ TEHDİTLER TUTANAKLARA YANSIDI

Tehditlerin bununla da kalmadığı aktarıldı. Duruşmalarda ve mahkeme salonlarında örgüt üyelerinin savcının yüzüne karşı hakaret ve tehditler savurduğu tutanaklara yansıdı.

"BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİ BULUNMAMAKTADIR"

Çetenin hedefi haline gelen savcı ise yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğum soruşturmalar nedeniyle örgütün hedefi haline gelmiş bulunmaktayım. Benim ve ailemin can güvenliği bulunmamaktadır" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'e sert tepki: "'Vahim bir noktaya geldi"Özgür Özel'e sert tepki: "'Vahim bir noktaya geldi"
Kar Sivas'ı terk edemedi, şehir yeniden beyaza büründüKar Sivas'ı terk edemedi, şehir yeniden beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avukat Savcı suikast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.