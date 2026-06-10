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Aydın Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 10 Haziran 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33-34 dereceye yükselebilir, hissedilen sıcaklık ise 35 dereceyi bulabilir. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek, nem oranı ise %42 civarında ölçülecek. Sıcak havalarda dışarıda zaman geçirenlerin güneşten korunması büyük önem taşıyor. Bol su içmek, güneş kremi kullanmak ve hafif giysiler tercih etmek, sağlığı korumak için öneriliyor.

Aydın Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33-34 derece civarında seyredecek. Hisseden sıcaklık ise 35 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 civarında ölçülecek. Gün doğumu 05:46, gün batımı ise 20:30'da gerçekleşecek.

Aydın'da bugün hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Özellikle sıcaklıkların en yüksek olduğu saatlerde, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bu saatler 12:00-15:00 arasındadır. Şapka takmak, bol su içmek yararlı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için güneş kremi kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önerilir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 11 Haziran 2026 Perşembe günü, hava sıcaklığının 33 derece olması bekleniyor. 12 Haziran 2026 Cuma günü de sıcaklık 34 dereceye ulaşabilir. Güneşli bir hava olması öngörülmektedir. 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcaklığı ise 31 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su içmek, sağlık açısından gereklidir. Ayrıca açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Sıcak havalarda aşırı efor sarf etmekten kaçınmak gerekebilir. Serin ortamlarda dinlenmek de sağlığınızı korumak açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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