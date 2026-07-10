Aydın Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu yazın tipik sıcaklıklarını gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 18-19 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Nem oranı %16 ile %74 arasında değişecek. Rüzgarın hızı gündüz 18 km/saat, gece 4 km/saat civarında olacak.

Bu sıcaklıklar Aydın'da yaz aylarında sık karşılaşılan değerlerdir. Gündüz yüksek sıcaklıklar, akşam saatlerine doğru daha düşecektir. Ancak gece sıcaklıkları genelde 18-19 derece civarında kalır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklenecek. 11 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 36-37 derece tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ise 19-20 derece olması öngörülüyor. 12 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıkları 39-40 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıklarının 20-21 derece civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalı, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması öneriliyor. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hassas gruplar serin ortamlarda bulunmalıdır.

Aydın'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü ve ileriki günlerde hava sıcak ve açık olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalısınız. Böylece sağlıklı ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.