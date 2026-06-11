Aydın Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 derece civarında seyredecek. Bu, Aydın'daki yaz günleri için tipik bir durumu işaret ediyor.

Aydın'da hava nasıl olacak merak ediliyorsa, güneşli bir gün geçeceksiniz. Sıcaklıklar 33 dereceye ulaşacak şekilde tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 34 derece civarında bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 31 dereceye düşeceği öngörülüyor. Bu durum, Aydın'daki tipik yaz sıcaklık aralıklarını yansıtıyor.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler güneşten korunmalı. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de sağlığı korumaya yardımcı olur. Aşırı sıcakların yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir.

Aydın'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havalara uygun önlemler alarak keyifli bir hafta geçirmenizi dileriz.