Aydın Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Aydın'da hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında bekleniyor. Gece ise hava sıcaklığı 12 dereceye düşecek. Nem oranı %70 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar 24 km/saat hızla esecek. Aydın'da bugünkü hava durumu bu koşullarla öngörülüyor. Sıcaklık 16 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif rüzgar ve %70 nem oranı ile parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava koşullarında değişiklikler olacak. 12 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklığı 18 derece civarına yükselebilir. Hafif yağışlı bir gün geçireceğimiz düşünülüyor. 13 Şubat Cuma günü, hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. Yağmurlu bir gün geçirilmesi öngörülüyor. 14 Şubat Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 20 dereceye yükselebilir. Kısmen güneşli bir gün olacağı tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarına göre, Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Uygun kıyafet ve ayakkabı tercih etmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafet ve doğru ayakkabı seçimi faydalı olacaktır. Bu önlemler etkinliklerin aksamaması için gereklidir.