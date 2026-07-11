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Aydın Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-38 derece arasında değişecek. Gece ise 21-22 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava açık ve güneşli. Yağış beklenmiyor. Bu nedenle dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları, bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Aydın Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-38 derece arasında değişecek. Gece ise 21-22 derece olacak. Hava genellikle açık ve güneşli. Yağış beklenmiyor.

Bugün sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha dik gelecek. Bu durum sıcaklıkları artırabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması gerekiyor. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 38 derece olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise 40 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Yine dışarıda kalacakların güneşten korunmaları ve bol su içmeleri önemlidir.

Aydın’da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması, bol su içmeleri ve hafif kıyafetler giymeleri gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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