Aydın Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 12 Aralık 2025 Cuma günü, güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 15 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı ise 17:49 olarak hesaplandı.

Aydın'da güneşli bir gün geçireceğiz. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal. Nem oranı yüksek. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde bunaltıcı hissedilebilir. Açık alanlarda vakit geçirmek isteyenler dikkat etmelidir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Hava durumu ılıman ve açık kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, nem oranını göz önünde bulundurmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeyi unutmayın. Rüzgar hızı düşük olduğunda, açık alanlarda rahat vakit geçirebilirsiniz.

Aydın'da 12 Aralık 2025 Cuma günü ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hava durumu ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılmak için uygun bir fırsat mevcut.