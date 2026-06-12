Aydın Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 32 ile 34 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %45 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 5 km/saat civarında hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullar, Aydın'daki hava durumu hakkında net bir bilgi veriyor. Sıcak ve güneşli günler bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 31 ile 33 derece arasında olacak. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık ise 28 ile 30 derece arasında seyredecek. Bu durum, Aydın'daki hava durumu hakkında genel bir fikir sunuyor. Sıcak ve güneşli günler bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlanmalı. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi de önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda güneş koruyucu ürün kullanmak cilt sağlığı açısından mühimdir.

Aydın'da 12 Haziran 2026 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirebilirsiniz.