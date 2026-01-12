Aydın Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Aydın'da hava durumu sabah saatlerinde 5°C civarında başlayacak. Gün içerisinde sıcaklık 11°C seviyelerine yükselebilir. Yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 1°C civarına düşebilir. Bu durum serin bir hava anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu iyileşecek. 13 Ocak Salı günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 9°C ile 3°C arasında olacak. 14 Ocak Çarşamba'da hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 14°C ile 7°C arasında seyredecek. 15 Ocak Perşembe günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabileceğinden kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir şemsiye almanız da faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir zaman olacaktır.