Aydın Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişecek. Hafif yağışların olabileceği belirtiliyor. Rüzgar hızı saatte 22 kilometre civarında olacak. Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağış olacağını gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının daha sakinleşeceği düşünülüyor. Rüzgarın yarattığı serinlik açık alanlarda hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 16 ila 29 derece arasında değişecek. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 18 ile 32 derece arasında olacak. Bu dönemde sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun hale gelecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmaları öneriliyor. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler giyilmesi tavsiye ediliyor.

Aydın'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcak ve güneşli günler yaşanacak.