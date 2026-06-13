HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasındayken, rüzgarın hızı saatte 22 kilometreyi bulacak. Gün ilerledikçe hava koşullarının sakinleşmesi öngörülüyor. 14 ve 15 Haziran tarihlerinde ise sıcaklık 16 ile 32 derece arasında artış gösterecek. Güneş ışınlarının yoğunlaşması sebebiyle dışarıda vakit geçirenlerin korunmaları önem taşıyor. Su tüketimini artırmaları da öneriliyor.

Aydın Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişecek. Hafif yağışların olabileceği belirtiliyor. Rüzgar hızı saatte 22 kilometre civarında olacak. Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağış olacağını gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının daha sakinleşeceği düşünülüyor. Rüzgarın yarattığı serinlik açık alanlarda hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 16 ila 29 derece arasında değişecek. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 18 ile 32 derece arasında olacak. Bu dönemde sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun hale gelecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmaları öneriliyor. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler giyilmesi tavsiye ediliyor.

Aydın'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcak ve güneşli günler yaşanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba evde ölü bulundu! SMA'lı oğlunun odasındaki detay kahrettiBaba evde ölü bulundu! SMA'lı oğlunun odasındaki detay kahretti
Basketbolun geleceği Manisa’da parladıBasketbolun geleceği Manisa’da parladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.