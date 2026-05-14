Aydın Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, orta şiddetli yağışlı olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Dolayısıyla, Aydın'da hava durumu yağışlı geçecek.

15 Mayıs Cuma günü hava durumu, 24°C civarında olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 26°C civarına çıkacak. 17 Mayıs Pazar günü, bu sıcaklık 28°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde yağışlı günler olacağı için, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağmurluk kullanmanız da önemlidir. Hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Bu nedenle, hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler tercih edilebilir.