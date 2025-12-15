Aydın Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında bulunacak. Rüzgar hızı ise 6.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı ise 17:47 olarak hesaplandı.

Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde hafif bir yürüyüş yapabilirsiniz. Öğle vakti parkta vakit geçirmek keyifli olacaktır. Gün içerisindeki sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek, gerektiğinde ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde olacak. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 7 ile 15 derece arasında bulunacak. 17 Aralık Çarşamba günü 7 ile 16 derece bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü ise hava 8 ile 16 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Aydın'da yağış beklenmediği için özel açık hava etkinlikleri düzenleme fırsatına sahipsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ceket almak son derece önemlidir.