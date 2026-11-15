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Aydın Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Kasım Pazar 2026 tarihi, açık ve güneşli bir hava sunarak sonbaharın keyfini çıkarma fırsatı veriyor. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 19 ile 22 derece arasında değişiklik öngörülüyor. Dış mekân aktiviteleri için ideal bir gün olarak öne çıkıyor. Ancak, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek sağanaklar nedeniyle hava durumunu takip etmek ve uygun kıyafet tercihleri yapmak önem arz ediyor.

Aydın Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın’da 15 Kasım Pazar 2026 tarihi itibariyle hava durumu oldukça keyifli bir gün sunuyor. Hava genel olarak açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerine yaklaşırken 19 ile 22 derece arasında bir değişim gösterileceği öngörülüyor. Bu sıcaklık aralığı dengeli ve rahat bir hava deneyimi sunuyor. Dış mekan aktiviteleri için ideal bir gün olduğu söylenebilir.

Aydın'daki hava durumu, sonbaharın hoş iklim havasını hissettiriyor. Güneş ışınlarının yüzünü gösterdiği bu gün, açık havada zaman geçirmek için cazip bir fırsat sunuyor. Parklarda yürüyüş yapmak, piknik yapmak ya da kitap okumak için mükemmel bir ortam mevcut. Doğru kıyafet tercihi yapmak, sıcaklığın keyfini çıkarmanızı sağlar. Hafif bir dış giysi veya kat kat giyinmek, akşam serinlemenin önüne geçebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 16 Kasım Pazartesi günü, bölgede sağanaklar olabilir. Hava sıcaklığı 18 ile 21 derece arasında değişiklik gösterebilir. Eğer açık hava planlarınız varsa, bu günlerde hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır. Aydın’da çarşamba günü hava sıcaklığının 19 derecelerde olması öngörülüyor. Ancak yerel gelişmelere dikkat edilmelidir. Böyle günlerde dış mekan aktivitelerinizi ertelemek ya da kapalı alanlara kaydırmak düşünülebilir.

Aydınlılar, gelecek hava koşullarına iyi hazırlık yapmalı. Hava durumu ve sağlık açısından dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Dışarıda geçireceğiniz süre boyunca şemsiye bulundurmak, aniden yağan yağmurdan korunmanızı sağlar. Ayrıca, hava sıcaklığı gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Kat kat giyinmek, gün ortasında rahatsızlık hissetmenizi önleyebilir. Hava durumunu dikkate alarak hazırlığınızı yaparsanız, mevsimi verimli geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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