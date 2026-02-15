HABER

Aydın Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında seyredecekken, akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Nem oranı %75 civarında oluşacak. 16-18 Şubat günlerinde ise hava değişkenlik gösterecek. Yağmur geçişleri ve sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, dışarıda rahat etmek için uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak önem taşımaktadır.

Seray Yalçın

Aydın'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarına düşebilir. Hafif yağışlı koşullar serin ve nemli bir hava deneyimi sunabilir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının 16 derece civarında olması tahmin ediliyor. 17 Şubat Salı günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının yine 16 derece civarında olması öngörülüyor. 18 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklığın 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Su geçirmez giysiler de sizin için faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçlarınızın sileceklerini kontrol etmelisiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Aydın'da önünüzdeki günleri daha konforlu geçirebilirsiniz.

