Aydın Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Aydın'da hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz 36-37 derece civarında. Gece sıcaklık 18-21 derece arasında olacak. Nem oranı %16-18 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 6-8 km/s hızında esecek. Yağış ihtimali %0 civarında. Bu nedenle yağış beklenmiyor.

16 Temmuz Perşembe günü de hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 39-40 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Nem oranı %16-18 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 6-8 km/s hızında esecek. Yağış beklenmeyecek.

17 Temmuz Cuma günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar yine gündüz 39-40 derece olacak. Gece sıcaklık 19-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %16-18 seviyelerini koruyacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 6-8 km/s hızında esecek. Yağış beklenmeyecek.

Bu sıcak koşullarda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bu saatler 10:00-16:00 arasındadır. Güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.