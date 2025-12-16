Aydın Hava Durumu! 16 Aralık Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 16 Aralık 2025 Salı günü güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Nem oranı %66 civarındadır. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18'dir. Gün batımı ise 17:54 olarak hesaplanmıştır.

17 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında olacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık yine 16 - 17 derece civarında kalacak. 19 Aralık Cuma günü de 16 - 17 derece bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyelerde kalacak. Gece saatlerinde ise 7 - 8 derece seviyesine düşecektir. Nem oranı %64 ile %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 15 - 26 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 07:15, gün batımı 17:03 olarak hesaplanmıştır.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmanız önerilir. Rüzgar hızı 15 - 26 km/saat arasında değişebilir. Gerekli durumlarda rüzgar koruyucu giysiler tercih edilmelidir.

Aydın'da 16 Aralık 2025 Salı günü ve önümüzdeki günlerdeki hava durumu oldukça elverişli görünüyor. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gereklidir.