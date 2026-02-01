HABER

Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlardan 2'si iş yerine isabet etti.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde dönerci dükkanına gelen şüpheli kişiler, iş yerine silahla ateş açtı. Olayda kapalı olan dükkana 2 kurşun isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan işletme sahibi Remzi Kara, dün akşam saatlerinde 2 kişinin dükkanına geldiğini ve kendisini tehdit ettiğini savundu. Kara, "Biz racon keseceğiz sana dediler. Ben de kendilerine gidin kafanız güzel, alkollüsünüz ayık kafayla gelin konuşalım dedim. Dışarı çıktıkları anda silahlı saldırıya uğradım. Kimin yaptığını tam olarak göremedim. Bu olayın üzerinde durulmasını istiyorum. En başta 2 kişi geldi. Silahlı saldırıdan sonra 1 kişi gelip boş kovanları arıyordu. Muhtemelen o da onlardandı'' dedi.
