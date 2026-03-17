Aydın Hava Durumu! 17 Mart Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla geçecek. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 12 dereceye düşecek. Nem oranı %77 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 17 kilometre civarında esmeye devam edecek. Bu koşullar, Aydın'da ılıman ve nemli bir gün olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genelde güneşli olacak. 18 Mart Çarşamba günü sıcaklık 19 derece civarında tahmin ediliyor. 19 Mart Perşembe günü yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava öngörülüyor. Bu günde sıcaklık 18 dereceye düşecek. 20 Mart Cuma günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklığın ise 15 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli biçimde devam edecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, rahat kıyafetler tercih edebilir. Güneş koruyucu kullanımı da önerilir. 20 Mart Cuma günü yağmur beklentisi var. Şemsiye ve su geçirmez giysilerin hazırlanması faydalı olacaktır.