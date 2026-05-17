Aydın Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 17 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu, güzel bir gün sunuyor. Hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 25 ile 28 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2,5 kilometre olacak. Bu durum, hava koşullarının sakin olacağını gösteriyor. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor.

Aydın'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sağlıyor. İlerleyen günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 18 Mayıs Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık 25 ile 26 derece arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günlerinde de benzer koşullar öngörülüyor.

Bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanmak için etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Bol su içmek, sağlığınız açısından önemlidir. Rüzgar hafif olacağından hafif bir kıyafet seçmeniz rahatlık sağlayacaktır. Böylece Aydın'da geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.