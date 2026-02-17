HABER

Aydın Hava Durumu! 17 Şubat Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yağmurlu ve serin bir hava durumu bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 9 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar güneyden esecek. Önümüzdeki günlerde de yağışlar aralıklarla sürecek, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak, su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Su yalıtımlarını kontrol etmek faydalı olacaktır.

Simay Özmen

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı. Aydın'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün içinde sıcaklık, 15 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklığın 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden esecek. Hızı, saatte 15-30 kilometre arasında değişecek. Bu koşullar altında, Aydın'da hava durumu yağmurlu ve serin bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da yağışlı hava devam edecek. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 13 dereceye inmesi öngörülüyor. 19 Şubat Perşembe günü ise 18 derece civarında olması bekleniyor. Bu süreçte yağışlar aralıklarla sürecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Yağışlı günlerde trafikte olanların dikkatli olması gerekiyor. Yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Görüş mesafesi de azalabilir. Ani su birikintilerine karşı tedbir almak önemli. Su baskınlarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Evlerde su yalıtımını kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu önlemlerle Aydın'da hava koşullarına daha hazırlıklı olabiliriz.

