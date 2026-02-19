HABER

Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Casperlar'a bilgiyi böyle sızdırmışlar

Casperlar suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen WhatsApp yazışmaları, örgüt üyeleri ile bazı kamu personelleri arasındaki dikkat çeken bilgi trafiğini ortaya koydu. Yazışmalarda “arama kaydı” ve benzeri gizli bilgilere dair sorgulamalar yer alırken, operasyon kapsamında 9 polis memuru gözaltına alındı.

Rosetta

Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir soruşturma başlatıldı.

ÖRGÜTE BİLGİ SIZDIRANLAR DEŞİFRE EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, Casperlar suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıktı. İHA'nın aktardığına göre; araştırmalar neticesinde, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlendi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıkça, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda, 9’u polis memuru, 1’i zabıt katibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şahısların belirlenen adreslerinde arama ve gözaltı işlemleri sürerken, 17 şahıs gözaltına alındı.

Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Casperlar a bilgiyi böyle sızdırmışlar 1

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon dosyasına giren mesajlarda, örgüt üyelerinin kamu görevlilerine çeşitli isimler üzerinden sorgu yaptırdığı görüldü. Paylaşılan ekran görüntülerinde “Buna bi baktır abi arantısı var mı yok mu sana zahmet”, “bi aranmasına bakarmısın” ve “Erhan’ın TC alım geliyom” gibi ifadeler dikkat çekti. Bir başka mesajda ise karşı tarafın “Temiz abi” ve “Kırmızı yok bunlarda” şeklinde yanıt verdiği görüldü. Yazışmalardan bazılarını CNN Türk muhabiri Merve Tokaz paylaştı.

Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Casperlar a bilgiyi böyle sızdırmışlar 2

Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Casperlar a bilgiyi böyle sızdırmışlar 3

Soruşturma kaynaklarına göre, yazışmalarda geçen “kırmızı” ifadesinin arama ya da yakalama kaydı anlamında kullanıldığı değerlendiriliyor. Çete üyelerinin, hakkında işlem yapmayı planladıkları ya da birlikte hareket ettikleri kişilerle ilgili emniyet kayıtlarını kontrol ettirdiği iddia edildi.

Yürütülen operasyonda aralarında aktif görevde bulunan polis memurlarının da olduğu 9 kişi gözaltına alınırken, dijital materyallere el kondu. İncelemelerin sürdüğü, yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği öğrenildi.

Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Casperlar a bilgiyi böyle sızdırmışlar 4

Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Casperlar a bilgiyi böyle sızdırmışlar 5

