CHP'li Murat Emir'den Ramazan Bingöl'ün paylaştığı iftar sofrasına tepki: "Halkı zerre umursamayan bu aymazlık sonunuz olacak"

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Ramazan Bingöl Et Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, sosyal medya hesabından 'iftar sofrası' paylaşımı yaptı ve "İftar soframız bir sanat eseri, tablo gibi olmalı" dedi. Bingöl'ün bu paylaşımına CHP'li Murat Emir sert tepki gösterdi ve "Halkı zerre umursamayan bu aymazlık sonunuz olacak" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Ramazan Bingöl Et Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, iftar sofrası paylaşımıyla gündeme geldi.

Ramazan Bingöl

"İFTAR SOFRAMIZ BİR SANAT ESERİ, TABLO GİBİ OLMALI"

Bingöl, 17 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "İftar soframız bir sanat eseri, tablo gibi olmalı" ifadelerini kullandı ve restoranına ait bir yemek masası görseline yer verdi.

EMİR'DEN, BİNGÖL'E SERT ELEŞTİRİ

Bingöl'ün bu paylaşımı gündem olurken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu ve Bingöl'ü eleştirdi. Emir yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Murat Emir

"BU MÜBAREK RAMAZAN AYI SOFRASI DEĞİL, SARAY BÜROKRATI RAMAZAN'IN SOFRASI"

"Bu mübarek Ramazan Ayı sofrası değil, Saray bürokratı Ramazan’ın sofrası! Hem Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyesi hem TGA Üyesi hem de et lokantası sahibi Ramazan’ın. Böyle olur devleti şirket gibi yönetenin kurul üyesi.

"HALKI ZERRE UMURSAMAYAN BU AYMAZLIK SONUNUZ OLACAK"

Akşama da yer sofrasına ziyaret düşünür müsünüz? Öğrenci, emekli, işçi, asgari ücretli, memur memleketim insanı iftara bir lokma ucuz et koyabilmek için kuyruklarda beklerken, AK Parti'nin liyakatli(!) eşrafı şatafattan taviz vermiyor. Halkı zerre umursamayan bu aymazlık sonunuz olacak"

