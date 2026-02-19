HABER

Robot süpürgesini oyun koluyla yönetmek istedi, yanlışlıkla robot süpürge ordusu oldu!

Robot süpürgesini DualSense ile kontrol etmek isteyen kullanıcı, yanlışlıkla sunuculara sızarak 6.700 cihazı ele geçirdi. İşte inanılmaz olayın detayları...

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında eşine az rastlanır, akılalmaz bir siber güvenlik olayı yaşandı. Webtekno'da yer alan habere göre; Sammy Azdoufal isimli bir kullanıcı, evindeki robot süpürgesini PlayStation 5'in oyun kumandası olan DualSense ile yönetmek isterken yanlışlıkla robot süpürgesi şirketinin sunucularına sızdı ve bir anda 24 farklı ülkede 6.700 obot süpürgenin kontrolünü ele geçirdi.

Azdoufal'a göre olay, aslında bir veri ihlali değil. Robot süpürgeyi DualSense ile kontrol etmek isteyen kullanıcı, şirket protokollerini Claude Code'a yüklüyor ve tersine mühendislik yöntemiyle kendi robot süpürgesine ait benzersiz koda ulaşıyor. Bu kod, nasıl olduysa 6.700 robot süpürgenin eş zamanlı olarak kontrol edilebilmesini sağlamış durumda.

GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

Sammy Azdoufal, yaşadığı olay üzerine şirket ile iletişime geçiyor ve güvenlik açığının kapatılmasını istiyor. Derhal harekete geçen şirket mühendisleri, söz konusu güvenlik açığını kapatıyorlar. Ancak The Verge'e konuşan şirket yetkilisi, bilgisayar korsanlarının robot süpürgedeki kameraya ulaşmasını sağlayan bir güvenlik açığının bulunmaya devam ettiğini açıkça ifade etmiş durumda.

PEKİ AZDOUFAL, BU HACK SALDIRISI İLE NELER YAPABİLDİ?

Sammy Azdoufal tarafından yapılan açıklamaya göre erişim izni aldığı robot süpürgelerle ilgili tüm detaylara ulaşılabiliyordu. Bu bağlamda; haritalar, şarj durumu, temizlik geçmişi ve hatta kamera, güvenlik açığı sayesinde istismar edilebiliyordu. Bu güvenlik açığının başka birisi tarafından kullanılıp kullanılmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

