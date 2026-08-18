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Aydın Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 35-37 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22-24 derece arasında olacak. Nem oranı %50-60 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan 10-15 km/s hızında esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun havada dışarıda dikkatli olunması gerekiyor. Bol su tüketimi ve hafif giysilerle güneşten korunmak önemlidir.

Aydın Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da, 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-37 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22-24 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %50-60 seviyelerinde olacak. Rüzgar batı yönünden 10-15 km/s hızında esmesi öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava koşullarının sıcak ve güneşli olması bekleniyor. 19-21 Ağustos tarihleri arasında gündüz sıcaklıkları 36-38 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 23-25 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Aydın'da bu hafta boyunca hava koşullarının sıcak ve güneşli kalması bekleniyor. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
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