Aydın Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

18 Şubat 2026 Çarşamba günü Aydın'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 derece civarında, gece ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 4, gece ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar, güneybatıdan saatte 22 kilometre hızla esmesi planlanıyor. Nem oranı sabah %92, gece %84 civarında olacak.

Aydın'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri düzenleyenler için zorluklar yaratabilir. Yağmurlu ve serin hava nedeniyle dışarıda kalacaklar uygun kıyafetler giymelidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi de faydalıdır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin trafikte dikkatli olmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Şubat Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında seyredecek. 20 Şubat Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükselebilir. 21 Şubat Cumartesi günü ise şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14 derece civarında olacak.

Hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak konfor açısından önemlidir. Sürücülerin yağışlı günlerde dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları gerekmektedir.