Aydın Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu 19 Ocak Pazartesi günü açık ve güneşli geçecek. Günlük sıcaklık 2 ile 10 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. 20 Ocak Salı günü ise kapalı ve bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 11 derece arasında değişecek. Hava koşullarındaki bu değişkenlik, günlük planlamalarda dikkate alınmalı. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak önemli.

Taner Şahin

Aydın'da 19 Ocak Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Öğle saatlerinde ise 10 dereceye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları 2 derecenin altına düşebilir. Nem oranı %48 ile %75 arasında olacak. Rüzgar hızı 3.8 km/s ile 10 km/s arasında değişecek. Gün doğumu 08:19, gün batımı ise 18:15 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişken olacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklıklar 1 ile 11 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar 2 ile 13 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hâkim olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki değişkenliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçin. Gerekirse yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olmanız faydalı olacaktır.

