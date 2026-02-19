HABER

Aydın Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava ılıman ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 13 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava durumu raporlarına göre, 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 18 dereceye çıkacak ve 21 Şubat Cumartesi şiddetli sağanaklar görülecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu değişikliklere dikkat etmesi önem taşıyor.

Simay Özmen

Aydın'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava ılıman ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın saatteki hızı 10 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %75 civarında olacak. Gündüz nem oranı %52, akşam %72, gece ise %80 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'daki hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıkların 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Hava koşulları artan bulutlarla birlikte daha sıcak hale gelecek. 21 Şubat Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması ön görülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önlem almalarını gerektiriyor. 22 Şubat Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Bu günde sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek gereklidir. Gerekli önlemler almak da faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek sağlıklı olacaktır. Planlar yaparken güncel hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu durum, daha rahat ve keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

