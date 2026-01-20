HABER

Aydın Hava Durumu! 20 Ocak Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 20 Ocak 2026'da hava durumu sabah saatlerinde 0-2 derece aralığında seyredecek. Öğleye doğru sıcaklık 9-11 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde 4-6 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %41-58 arasında değişirken, rüzgar hızı 5-11 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve düşük sıcaklıklar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve aksesuarlar tercih edilmesi önemli.

Taner Şahin

Aydın'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 - 2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 0 - 2 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 9 - 11 derece aralığında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar 7 - 9 derece olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 4 - 6 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar da 4 - 6 derece civarında kalacak. Nem oranı %41 - %58 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 5 - 11 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati 18:15 olacak.

Aydın'daki hava durumu, plan yaparken dikkate almanız gereken bir faktör. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacağı için, sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Öğle saatlerinde hava daha ılıman olacağından, kat kat giyinmek faydalı olur. Böylece gerektiğinde katları çıkarabilirsiniz. Nem oranı %41 - %58 arasında değişiyor. Bu durum, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızının 5 - 11 km/saat arasında olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 6 - 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıklar 10 - 14 derece aralığında kalacak. Bu tarihlerde yer yer şiddetli yağmur geçişleri yaşanacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Su geçirmez giysiler de tercih edilmeli. Hava koşullarına uygun ayakkabılar giyerek ıslak zeminlerden korunabilirsiniz.

Aydın'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar ile değişken nem oranı nedeni ile kat kat giyinmeyi gerektiriyor. Hava koşullarına uygun aksesuarlar kullanmak da önemlidir. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

