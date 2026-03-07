HABER

45 yıllık 'Askıda iftar' geleneği

Kütahya’da Osmanlı’dan günümüze uzanan "Askıda yemek" geleneğini 45 yıldır "Askıda İftar" uygulamasıyla sürdüren lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün yaklaşık 200 kişiye iftar yemeği ikram ediyor. Ulu Cami çevresinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Çakubay, yıllardır yardımsever vatandaşların desteğiyle bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Kütahya’da Osmanlı’dan günümüze uzanan "Askıda yemek" geleneğini 45 yıldır "Askıda İftar" uygulamasıyla sürdüren lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün yaklaşık 200 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Ulu Cami çevresinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Çakubay, yıllardır yardımsever vatandaşların desteğiyle bu geleneği sürdürdüklerini söyledi. Bu Ramazan ayında da hayırseverlerin katkısının devam ettiğini belirten Çakubay, Ramazan boyunca hiç boş günlerinin olmadığını ifade etti.

Babasından kalan dükkânda 1975 yılından bu yana geleneği yaşatmaya çalıştığını anlatan Çakubay, iftar vakti ihtiyaç sahiplerine 4 çeşit yemek ikram ettiklerini dile getirdi.

Çakubay, "Burası babamdan kalma bir dükkân. 1975’ten bu yana işletiyoruz. Hürriyet Caddesi’nde bulunan toptancılar o zaman da destek veriyordu, ancak o dönemde destek daha azdı. Şimdi hayırsever vatandaşların sayısı arttı. Kimisi yarım veriyor, iki kişiyi birleştiriyoruz; kimisi ise tek başına bir kişinin iftarını karşılıyor. Elimde bir defter var, hayırseverlerin yaptıkları katkıları oraya yazıyorum ve sadece ben ulaşıyorum. Yaptığımız bu iş karşılıklı güvene dayanıyor. 45 yıldır burada alan el ile veren eli buluşturuyoruz. Artık geleneksel bir hale geldi" dedi.

