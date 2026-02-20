HABER

Aydın Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu, 20 Şubat 2026 Cuma günü genellikle güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 18 derece, gece ise 11 derece düzeyinde olacak. Ancak, önümüzdeki günlerde değişiklikler bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü sağanak yağışlar görülecek ve gündüz sıcaklığı 15 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı gün için iç mekan alternatifleri değerlendirilmelidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, planları güvence altına alır.

Aydın Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma, Aydın'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece kadar bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 28 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %89 civarında seyredecek. Aydın'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığın 15 derece, gece ise 9 derece olması tahmin ediliyor. 22 Şubat Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. O gün gündüz sıcaklığın 15 derece, gece ise 5 derece kadar olması bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Özellikle 21 Şubat'taki yağışlı gün için planlarınızı gözden geçirin. Açık hava etkinlikleriniz için iç mekan alternatiflerine bakabilirsiniz. Gerekli önlemleri almak da önemli. Rüzgar hızı artabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlar yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu sayede, hem sağlığınızı hem de sevdiklerinizin güvenliğini koruyabilirsiniz.

