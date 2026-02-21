Aydın Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Aydın'da hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Gece sıcaklıkları 9 dereceye düşecek. Nem oranı %80 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 10 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Aydın'da değişkenlik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 16 dereceye yükselebilir. Ancak gece sıcaklıkları 5 dereceye düşecek. Yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü hava daha sakinleşecek. Bu gün, bol güneş ışığı altında sıcaklık 15 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü ise puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Yönetilebilir yağışlı günlerde iç mekan alternatiflerini değerlendirmek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar için uygun kıyafet seçimi yapmak önemlidir. Rüzgar hızlarının artabileceğini hesaba katarak, güvenlik için gerekli önlemleri almak iyi bir fikirdir.

Aydın'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli hazırlıkları yaparak, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanız mümkün olacaktır.