Aydın Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu değişken seyredecek. Sabah sıcaklıkları 9-10 derece arasında olurken, gün boyunca 13-15 dereceye kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklık ise 4-5 derece civarında kalacak. Nem oranı %55 seviyesinde olacak. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı ise 17:50 olarak öngörülüyor. Sağanak ihtimali bulunuyor, bu nedenle yanınızda şemsiye bulundurmanız önerilir.

Ufuk Dağ

Aydın'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 - 10 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 13 - 15 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 - 5 derece olacak. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı 8 - 13 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:18 olarak bekleniyor. Gün batımı saati ise 17:50 olacak.

Bugün Aydın'da yerel sağanaklarla birlikte hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. Salı günü hava sıcaklığı 10 - 17 derece arasında olacak. Çarşamba günü sıcaklık 12 - 19 derece arasında seyredecek. Perşembe günü sıcaklık ise 10 - 17 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu kalacak.

Aydın'da sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmekte yarar vardır.

