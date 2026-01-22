HABER

Aydın Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, değişken koşullar sunacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hafif yağışlı hava, gün boyunca devam edecek. Gündüz sıcaklık 12 dereceye kadar yükselebilirken, akşam 11 derece civarında kalacak. Özellikle 23 Ocak Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve dışarı çıkarken hazırlıklı olmak önemli.

Taner Şahin

Aydın'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 9 derece civarında olacak. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselebilir. Hafif yağışlı hava gündüz boyunca devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı koşullar akşam saatlerinde sürecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye düşecek. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu genel anlamda değişkenlik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık değerleri 10 ile 16 derece arasında değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava gözlemlenecek. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında seyredecek. 25 Ocak Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların 15 ile 19 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almalısınız. Su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz.

