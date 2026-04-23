Aydın Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

23 Nisan 2026 Perşembe günü Aydın'da hava durumu serin ve yağışlı olarak bekleniyor. Sabah 13 derece olan sıcaklık, gündüz 17 dereceye yükselecek fakat akşam yeniden 16 dereceye düşecek. Yağmur nedeniyle açık hava etkinlikleri için şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Nem oranı yüksek seyredecek. Önümüzdeki günlerde Aydın'da sıcaklıkların artmasıyla daha güneşli günler öngörülüyor ve açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları sunulacak.

Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da hava durumu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü serin ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hava yine parçalı bulutlu seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar batı yönünden 10 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %64, akşam %63 ve gece %77 civarında olacak.

Aydın'da bugünkü hava durumu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için uygun olmayabilir. Sabah saatlerinden itibaren yağışlar etkili olacak. Gün boyunca bu yağışların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmalı. Serin hava koşulları nedeniyle kalın giysiler de tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişiyor. Daha sıcak ve güneşli günler geliyor. Cuma günü, 24 Nisan'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Cumartesi, 25 Nisan'da hava açık olacak. Sıcaklıklar 22 ile 24 derece arasında seyredecek. Pazar, 26 Nisan'da hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 22 ile 23 derece arasında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları sunuluyor.

Aydın'da hava sıcaklıklarının artması, güneş ışınlarının etkisini de artıracak. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Hava sıcaklıklarının artması, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Alerjisi olanların dikkatli olması gerekiyor. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

