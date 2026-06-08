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İran - İsrail savaşı uçuşları da etkiledi: Ajet ve Pegasus'tan jet karar

İran ve İsrail arasında saldırılar yeniden patlak verince uçuşlar da etkilendi. AJet ve Pegasus Havayolları bazı uçuşlarını iptal etti.

İran - İsrail savaşı uçuşları da etkiledi: Ajet ve Pegasus'tan jet karar

İran ve İsrail arasında akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Ortadoğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

GERİ DÖNÜŞ KARARI ALDILAR

Güvenlik sorunları nedeniyle AJet'in İstanbul-Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na; İstanbul-Beyrut uçağı Çukurova Havalimanı'na; Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçağı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş kararı aldı.

PEGASUS'UN O KENTLERE SEFERLERİ İPTAL

Yaşanan olaylar nedeniyle Pegasus Havayolları bugün yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını iptal etti.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail uçuş AJet
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