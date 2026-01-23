HABER

Aydın Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 23 Ocak 2026 Cuma günü değişken hava durumu bekleniyor. Gün boyu yer yer sağanak yağışlar olacak. Hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü yine sağanak yağmurlar, 25 Ocak Pazar günü bulutlu hava ve 26 Ocak Pazartesi günü gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Dışarı çıkarken koruyucu önlemler almak, uygun giyim tercih etmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlık açısından önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

23 Ocak 2026 Cuma günü Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında değişecek. Aydın'da hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 24 Ocak Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 13 ile 18 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. 25 Ocak Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 13 ile 19 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları altında dışarı çıkarken koruyucu önlemler almak faydalı olacak. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de önerilmektedir. Hava koşullarına uygun giyinerek, Aydın'daki değişken hava durumuna hazırlanabilirsiniz.

hava durumu Aydın
