Aydın Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

23 Ocak 2026 Cuma günü Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında değişecek. Aydın'da hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 24 Ocak Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 13 ile 18 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. 25 Ocak Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 13 ile 19 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları altında dışarı çıkarken koruyucu önlemler almak faydalı olacak. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de önerilmektedir. Hava koşullarına uygun giyinerek, Aydın'daki değişken hava durumuna hazırlanabilirsiniz.