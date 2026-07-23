HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, rüzgar batıdan esip saatte 4 ile 9 kilometre hıza ulaşacak. Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini artıracak. 24 Temmuz'da sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Sağlık için güneş ışınlarından korunmak, bol su içmek ve açık renkli giysiler giymek önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri için hava durumuna dikkat edilmeli.

Aydın Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

23 Temmuz 2026 Perşembe günü Aydın'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgar batıdan esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 4 ile 9 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %22 civarında ölçülecek.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 24 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. En düşük sıcaklık ise 16 derece civarında ölçülecek. 25 Temmuz Cumartesi günü ise en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. En düşük sıcaklık 18 derece civarında kalacak. 26 Temmuz Pazar günü de en yüksek sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. En düşük sıcaklık 15 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi gerekmektedir. Güneş ışınlarından korunmak önem taşımaktadır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sağlık sorunları en aza indirilmelidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınılması önerilir. Sıcak saatlerde kapalı ve serin ortamlarda kalınması faydalı olacaktır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önemlidir. Hazırlık yaparak etkinliklerini organize etmeleri faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"
Başkan Hürriyet için yöneltilen suçlamalar...Başkan Hürriyet için yöneltilen suçlamalar...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.