Aydın Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

23 Temmuz 2026 Perşembe günü Aydın'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgar batıdan esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 4 ile 9 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %22 civarında ölçülecek.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 24 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. En düşük sıcaklık ise 16 derece civarında ölçülecek. 25 Temmuz Cumartesi günü ise en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. En düşük sıcaklık 18 derece civarında kalacak. 26 Temmuz Pazar günü de en yüksek sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. En düşük sıcaklık 15 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi gerekmektedir. Güneş ışınlarından korunmak önem taşımaktadır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sağlık sorunları en aza indirilmelidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınılması önerilir. Sıcak saatlerde kapalı ve serin ortamlarda kalınması faydalı olacaktır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önemlidir. Hazırlık yaparak etkinliklerini organize etmeleri faydalı olacaktır.