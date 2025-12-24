HABER

Aydın Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 24 Aralık 2025 tarihinde hava durumu genellikle bulutlu ve ılıman bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise hava 13 ile 16 dereceye düşecek. 25 Aralık'ta sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranının yüksek olması, konforu artıran giyimler ve nem emici ürünler kullanmayı gerektiriyor.

Ufuk Dağ

Aydın'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde hava 13 - 16 derece civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 - 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %71, akşam %78, gece ise %87 olacak. Aydın'daki hava durumu ılıman ve bulutlu bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe sabah yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18 - 21 derece, gece ise 10 - 13 derece arasında olacak. 26 Aralık Cuma günü hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17 - 20 derece, gece ise 6 - 9 derece arasında değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü de hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 12 - 15 derece, gece ise 2 - 5 derece olacak.

Bu dönemde özellikle 25 Aralık Perşembe sabah sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasında farklar var. Kat kat giyinmek, konforu artıracaktır. Rüzgar doğu yönünden esecek. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Sabah ve gece nem oranı yüksek olacak. Nemli havanın etkisini azaltmak için nem emici ürünler kullanabilirsiniz. Bu önlemler Aydın'da daha rahat bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.

