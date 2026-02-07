Sağlık Bakanından olay çıkış: Diyetle şizofren iyileşebilir! "Yedikleriniz akıl hastası yapıyor"

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren "ketojenik diyet"in şizofreniyi tedavi edebileceği iddiasında bulundu.

"YEDİĞİNİZ ŞEYLERİN AKIL HASTALIKLARINA YOL AÇTIĞINI BİLİYORUZ"

The New York Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Kennedy, Tennessee eyaletinde yaptığı konuşmada, beslenme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Harvard'dan bir doktorun "ketojenik diyet kullanarak şizofreniyi tedavi ettiği" iddiasında bulunan Kennedy, "Artık yediğiniz şeylerin akıl hastalıklarına yol açtığını biliyoruz" yorumunu yaptı.

"ŞİZOFREN VE BİPOLAR ORTADAN KALDIRILABİLİR"

Kennedy, bu konuda yapılan araştırmalar olduğunu savunarak, "İnsanlar diyetlerini değiştirerek bipolar bozukluk tanısını ortadan kaldırabiliyor" dedi.

PROF. DR. APPELBAUM AÇIKLAMA YAPTI

Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Paul S. Appelbaum ise bazı küçük çağlı çalışmaların, bu diyetin "şizofreni hastalarına yardımcı olabileceğine dair çok erken aşamada kanıt" sunduğuna işaret ederek, "Ancak, ketojenik diyetlerin şizofreni semptomlarını ve hatta bu hastalığı iyileştirebileceğini bildiğimizi öne sürmek yanıltıcıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA