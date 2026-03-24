Aydın Hava Durumu! 24 Mart Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı. Öğleden sonra bulutlar dağılacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-16 derece civarında olacak. Gece ise 10-11 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı saatte 2-3 kilometre arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu Aydın'da mevsim normallerine yakın seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 25 Mart Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17-18 derece, gece ise 8-9 derece civarında olacak. 26 Mart Perşembe günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 17-18 derece olacak. Gece sıcaklık 11-12 derece arasında olacak. 27 Mart Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18-19 derece, gece ise 13-14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak sıcaklık özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da gereklidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.