Aydın Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça ılımandır. Sıcaklıklar 18 ile 13 derece arasında değişecek. Gün doğumu 08:17, gün batımı ise 18:20 olarak bekleniyor. Nem oranı %77 olacak. Rüzgar hızı 5.9 km/saat civarında kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Aydın'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için oldukça uygun. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 13 derece arasında kalacak. Nem oranı %77 olacak ve rüzgar hızı 5.9 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar dışarıda zaman geçirmek için elverişli. Hava durumu genel olarak keyifli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 19 ile 14 derece arasında olacak. Meteorolojik tahminlere göre hava bulutlu olacak. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 19 ile 12 derece arasında değişecek. O gün sağanak yağışlar bekleniyor. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 15 ile 10 dereceye düşecek. Hafif yağmur öngörülüyor.

Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmanız önemlidir. 26 Ocak Pazartesi için hazırlıklı olmakta fayda var. Sağanak yağışların etkili olacağı bu gün için su geçirmez giysiler giyebilirsiniz. Uygun ayakkabılar tercih etmek de mantıklıdır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek önem taşıyor. Bu şekilde vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak bu konuda faydalıdır.