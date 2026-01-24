HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Sıcaklık 18 ile 13 derece arasında değişecek, nem oranı ise %77 olacak. Rüzgar hızı 5.9 km/saat civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Ocak'ta sağanak yağışlar bekleniyor. Plan yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Uygun giysilerle hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı.

Aydın Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Aydın'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça ılımandır. Sıcaklıklar 18 ile 13 derece arasında değişecek. Gün doğumu 08:17, gün batımı ise 18:20 olarak bekleniyor. Nem oranı %77 olacak. Rüzgar hızı 5.9 km/saat civarında kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Aydın'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için oldukça uygun. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 13 derece arasında kalacak. Nem oranı %77 olacak ve rüzgar hızı 5.9 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar dışarıda zaman geçirmek için elverişli. Hava durumu genel olarak keyifli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 19 ile 14 derece arasında olacak. Meteorolojik tahminlere göre hava bulutlu olacak. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 19 ile 12 derece arasında değişecek. O gün sağanak yağışlar bekleniyor. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 15 ile 10 dereceye düşecek. Hafif yağmur öngörülüyor.

Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmanız önemlidir. 26 Ocak Pazartesi için hazırlıklı olmakta fayda var. Sağanak yağışların etkili olacağı bu gün için su geçirmez giysiler giyebilirsiniz. Uygun ayakkabılar tercih etmek de mantıklıdır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek önem taşıyor. Bu şekilde vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak bu konuda faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.