Aydın Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 - 18 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Hava kalitesi iyi seviyelerde. Dışarıda vakit geçirecekler için bu olumlu bir durum.

Aydın'da açık hava etkinlikleri için harika koşullar var. Ancak, bu sıcaklıklar bazı sağlık sorunları yaratabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Dışarı çıkmanız gerekirse şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 30 - 31 derece olacak. Pazar günü ise sıcaklık 34 - 35 dereceye yükselecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun koşulları sunacak.

Sıcak hava nedeniyle özellikle dikkat edin. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk vardır. Sıcak çarpması riski için bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmakta fayda var. Klima veya vantilatör kullanarak serin kalınabilir.

Aydın'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.