HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16 dereceye ulaşırken, gece ise 11 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranının yüksek olacağı bu günlerde, güneydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 11 kilometreyi bulacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Serin saatlerde uygun giyinmek, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Aydın'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 11 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Aydın'daki hava durumu bu şartlar altında yağmurlu ve serin olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Aralık Cuma günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında, gece ise 2 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü hava yine puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin saatlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.