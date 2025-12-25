Aydın Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 11 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Aydın'daki hava durumu bu şartlar altında yağmurlu ve serin olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Aralık Cuma günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında, gece ise 2 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü hava yine puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin saatlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır.