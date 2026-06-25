Aydın Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu, 25 Haziran 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36 derece civarında. Gece itibarıyla sıcaklık ise 23 derece olarak bekleniyor. Nem oranı %53. Rüzgar batı-batı-kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3.82 kilometre.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar için risk oluşturabilir. Bu saatlerde bol su içmek ve güneşten korunmak önem taşıyor.

Gelecek günlerdeki hava durumu da benzer olacak. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 37 derece civarında. 27 Haziran Cumartesi günü ise 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Sıcak hava, riskleri artırıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için dikkat edilmesi gereken durumlar mevcut. Bu grupların serin ortamlarda kalması önemli. Aşırı sıcaklardan korunmak için uygun kıyafetler seçilmeli. Ayrıca, bol su içilmelidir.

Aydın'da 25 Haziran'da hava durumu sıcak ve güneşli. Benzer koşullar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almalısınız.