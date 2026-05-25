Aydın Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mayıs Pazartesi 2026, Aydın'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık kalacak. Sıcaklık 15 ile 27 derece arasında seyredecek. Nem oranı %46 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Aydın'daki hava durumu oldukça güzel.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 16 ile 29 derece arasında değişecek. Çarşamba günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 17 ile 30 derece arasında olacak. Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 17 ile 29 derece arasında gerçekleşecek. Cuma günü de hava açık olacak. Sıcaklıklar 16 ile 30 derece arasında geçecek. Aydın'da hava koşulları açık ve sıcak olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cildinizi korumanız gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını önler. Rüzgarın hafif olacağı günlerde ideal koşullar oluşacak. Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli görünüyor.