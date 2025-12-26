Aydın Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 13 derece, akşam 10 derece civarında kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 7 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 14 kilometre olacak. Akşamda ise rüzgar hızı 11 kilometreye düşecek. Gece saatlerinde rüzgarın hızı 13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %88, öğle %68, akşam %80 ve gece %84 seviyelerinde bekleniyor. Basınç değerleri sabahda 1007 hPa, öğlede 1006 hPa, akşamda 1005 hPa ve gece 1004 hPa olacak.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava daha serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. 28 Aralık 2025 Pazar günü hava yine serin kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar çıkacak. Bu tarihlerde hava serin olacağı için kalın giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler faydalı olacaktır.