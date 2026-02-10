Türkiye'nin konuştuğu savcı Yavuz Engin asker yolcusu! Yenidoğan çetesini çökerterek adını duyurmuştu

Yenidoğan bebekleri katleden, gözünü para hırsı bürümüş cani çeteyi ifşa edip çökertilmesinde büyük rol oynayan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin uzun süre konuşulmuştu. Savcı Engin bu sıralar askere gitmeye hazırlanıyor.
T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre; Savcı Engin’in görev yeri geçen hafta değişti. Savcı Engin, örgütlü suçlarla mücadele bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosunda görevlendirildi.
Bu yer değişikliği sonrasında, Savcı Engin izne ayrıldı.
İzin sonunda Engin, “bedelli” olarak vatani görevini yerine getirmek amacıyla zorunlu biçimde kısa süreli görevinden ayrılacak.
