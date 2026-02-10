HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye'nin konuştuğu savcı Yavuz Engin asker yolcusu! Yenidoğan çetesini çökerterek adını duyurmuştu

Türkiye’yi ayağa kaldıran “yenidoğan çetesi”ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, vatan görevine hazırlanıyor. Görev yeri değişikliği sonrası izne ayrılan Savcı Engin’in izin bitiminde askerliğini yapacağı öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu savcı Yavuz Engin asker yolcusu! Yenidoğan çetesini çökerterek adını duyurmuştu
Rosetta

Yenidoğan bebekleri katleden, gözünü para hırsı bürümüş cani çeteyi ifşa edip çökertilmesinde büyük rol oynayan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin uzun süre konuşulmuştu. Savcı Engin bu sıralar askere gitmeye hazırlanıyor.

GÖREV YERİ DEĞİŞMİŞTİ

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre; Savcı Engin’in görev yeri geçen hafta değişti. Savcı Engin, örgütlü suçlarla mücadele bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosunda görevlendirildi.

Türkiye nin konuştuğu savcı Yavuz Engin asker yolcusu! Yenidoğan çetesini çökerterek adını duyurmuştu 1

İZNE AYRILDI

Bu yer değişikliği sonrasında, Savcı Engin izne ayrıldı.

Türkiye nin konuştuğu savcı Yavuz Engin asker yolcusu! Yenidoğan çetesini çökerterek adını duyurmuştu 2

ASKER YOLCUSU

İzin sonunda Engin, “bedelli” olarak vatani görevini yerine getirmek amacıyla zorunlu biçimde kısa süreli görevinden ayrılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki belediye başkanına davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki belediye başkanına davet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan 'nükleer' sorusunu yanıtsız bıraktı! Canlı yayında dikkat çeken sessizlikBakan Fidan 'nükleer' sorusunu yanıtsız bıraktı! Canlı yayında dikkat çeken sessizlik
Meteoroloji'den 13 ilde sarı kodlu alarm!Meteoroloji'den 13 ilde sarı kodlu alarm!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Asker Savcı yenidoğan çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oğuzhan Uğur itiraf ettirdi! "Çoklu flört" açıklaması tepki çekti

Oğuzhan Uğur itiraf ettirdi! "Çoklu flört" açıklaması tepki çekti

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.