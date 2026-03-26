Aydın Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 26 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu, değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 ile 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Hafif yağışlar bu saatlerde de devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hafif yağışlar akşam devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. Yağışlar, gece de sürecek. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %78 ile %81 arasında değişecek.

Aydın'da 27 Mart 2026 Cuma günü hava hafif yağmurlu olacak. 28 Mart 2026 Cumartesi günü ise çok rüzgarlı bir hava bekleniyor. Pazar günü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 ile 18 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 25 kilometreye kadar çıkabilir.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Aydın'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalıdır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı bu önlemler koruyucu olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmenizde fayda var. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.