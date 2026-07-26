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Aydın Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 26 Temmuz hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33 - 34 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık 19 - 20 dereceye düşecek. 27 ve 28 Temmuz'da ise sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemli. Çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturan aşırı sıcaklara karşı bol su içilmesi öneriliyor.

Aydın Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar, Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 dereceye düşecek. Rüzgar hızı düşük. Yağış yok. Aydın'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için bu durum risk taşıyor.

Önümüzdeki günlerde, 27 Temmuz Pazartesi ve 28 Temmuz Salı sıcaklıklar artacak. Pazartesi günü 37 - 38 derece, Salı günü ise 38 - 40 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçarak bol su içmek önemli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 11:00 ile 16:00 arasında. Bu saatlerde gölgede durmak ya da içeride kalmak daha sağlıklı olacaktır.

Aydın'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Çocuklar ve yaşlılar için aşırı sıcaklar risk yaratabilir. Aydın'da, 26 Temmuz hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların artması bekleniyor. Bu durumda dışarıda durmaktan kaçınmak, su içmek önerilir. 11:00 ile 16:00 arasında gölgede kalmak daha iyi bir tercih.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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