Aydın Hava Durumu! 27 Mart Cuma Aydın hava durumu nasıl?

27 Mart 2026 Cuma günü, Aydın'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20 derece civarında. Gece ise 14 derece civarında hissedilecek. Rüzgar saatte 14 kilometre hızla esecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %81 olacak. Akşam ise %83, gece %86 seviyelerine yükselecek. Bu nedenle Aydın'daki hava durumu değişkenlik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 28 Mart Cumartesi günü yer yer sağanaklar olacak. Sıcaklık gündüz 16 derece, gece ise 9 derece civarında; 29 Mart Pazar günü bir-iki kısa süreli sağanak öngörülüyor. Sıcaklık yine gündüz 16 derece, gece 10 derece olacak. 30 Mart Pazartesi günü çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 17 derece, gece ise 10 derece olarak tahmin ediliyor.

Değişken hava koşulları nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanlar yağmurluk veya şemsiye bulundurmalı. Sabah ve akşam soğuk olacağı için uygun kıyafet seçimi önemli. Tarım faaliyetleri yapanların da bu koşulları dikkate alarak önlemler alması gerek. Hava durumu göz önünde bulundurulmalı.